Federica Fornabaio, un ritorno con un "regalo" speciale di Ryuichi Sakamoto

Pianista, compositrice, arrangiatrice, direttrice d’orchestra in ambito pop (come a Sanremo dove ha vinto con Marco Carta e Arisa), jazzista all’occorrenza e molto altro ancora. Federica Fornabaio è una donna che vive la musica a tutto tondo, con un’attenzione al suono e alla produzione rara in ambito musicale femminile. Adesso pubblica "Unpeaceful", un nuovo album in cui, con un ensemble piccolo ma completo, con archi, percussioni e fiati, dimostra la sua volontà di andare oltre ogni cliché, senza limitazioni di sorta. Il lavoro è stato registrato in altissima qualità audio (Super Audio), con la produzione di Pasquale Minieri, e masterizzato nei mitici "Abbey Road" Studios di Londra, sotto la supervision di Andy Walter (4 Gramophone Awards e 2 nominations ai Grammy). All'interno c'è anche la classica ciliegina sulla torta: è il brano "Asience", scritto per lei da Ryuichi Sakamto, icona assoluta della musica colta.