Emma Watson, tattoo in difesa delle donne... ma c è un errore grammaticale!

Emma Watson, da sempre in prima linea per l'eguaglianza di genere e a sostegno delle campagne in difesa dei diritti delle donne, sfila sul red carpet della scintillante serata degli Oscar 2018 in perfetto mood post Weinstein, ovvero sfoggiando sul braccio un nuovo tattoo con la scritta "Time's Up"... ma dimentica l'apostrofo. E così il nome del movimento nato per raccogliere fondi per le vittime di violenze sessuali diventa Times Up. L'errore grammaticale fa il giro del web e lo scherno social è servito. Povera Emma, e dire che pare sia laureata in letteratura inglese!!! Per fortuna il tatuaggio è removibile!