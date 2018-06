Emilife, ecco gli scatti esilaranti del ragazzo che prende in giro... le star dello showbiz

Ha quasi 800mila follower su Instagram e i suoi scatti ironici ed esilaranti sono diventati virali a livello internazionale. Lui è Emanuele Ferrari, fotografo milanese con la passione per... la parodia. I suoi soggetti preferiti sono le celebrità dello showbiz italiano e mondiale, da Chiara Ferragni, sua musa ispiratrice a Angelina Jolie, passando per Fedez, Giulia De Lellis, Beyoncé, Rihanna... Emanuele si "traveste", ricreando i look delle star in maniera fantasiosa e folle e poi si fa immortalare accanto alla stella di turno... “Ho notato che alcuni vestiti nel mondo della moda erano davvero così assurdi e li ho ricreato nella mia mente con del materiale che avevo in casa. Così ho deciso di aprire il mio account e divertirmi", ha detto in un'intervista: "In rete l’ironia è spesso virale [….] Non so esattamente dove tutto ciò mi porterà, ma per il momento è qualcosa che mi piace tanto e che ho il piacere di fare”...