Elvis Presley, in vendita la villa dove ha abitato con Priscilla

clicca per guardare tutte le foto della gallery

E' stata messa in vendita la villa a Beverly Hills (Los Angeles) dove Elvis abitò con la moglie Priscilla appena si sposarono. Ha quattro stanze e sei bagni oltre a una piscina e a una sala benessere. Il re del rock'n'roll visse qui tra il 1967 e il 1973, lasciandola subito dopo il divorzio. L'abitazione si trova nel quartiere di Trousdale Estates dove hanno abitato personaggi come Frank Sinatra, Ray Charles, Richard Nixon e Stevie Wonder.