Elvis Presley, all asta il suo jet abbandonato

Nei tempi d'oro Elvis Presley possedeva tre aerei. Al momento due si trovano a Graceland, nella dimora del re del rock and roll a Memphis in Tennessee. Uno, di proprietà privata, è invece fermo da 36 anni nel piccolo aeroporto di Rosswell, in New Messico e verrà messo all'asta online con un prezzo di vendita stimato intorno ai 2-3 milioni di dollari. Le offerte vengono accettare fino al 27 luglio. Il Lockheed JetStar 1329 del 1962, dalle foto pubblicate casa d'aste Iron Planet, appare come un rottame, è senza motore, completamente arrugginito e con interni (disegnati su indicazioni del cantante) in velluto rosa. Il modello è abbastanza raro, dato che tra il 1957 e il 1978 ne furono realizzati solo 204 esemplari.