Elisa, un look inedito in versione punk rock

Pantalone di pelle, sigaretta in bocca e sguardo "cattivo". Elisa è apparsa così, in versione punk rock, sul suo profilo Instagram. La spiegazione di questo look inedito? L'ha data lei stessa, nella didascalia dello scatto. "Oggi abbiamo fatto l’alba per un bellissimo motivo: ho realizzato un vecchio sogno (ma i sogni non invecchiano mai). Ho fatto un piccolo cameo in un film di un regista che stimo moltissimo, quando uscirà ve lo ricorderò perché ne vedrete delle belle. Qui nella foto vesto i panni del mio personaggio, una punk rocker vecchia scuola".