Elettra Lamborghini "lancia" un nuovo singolo... con un lato B mozzafiato sui social

Un fondoschiena super sexy con due polsi ammanettati sui fianchi in primo piano. Con un'immagine decisamente bollente postata sui social Elettra Lamborghini annuncia l'arrivo del suo nuovo singolo: "Siete pronti?", scrive la bella ereditiera dalle curve conturbanti: "Come si chiamerà?! Quando uscirà secondo voi?! TENETEVI FORTI!!". Per ora sono tutte le informazioni che abbiamo sul brano che Elettra è in procinto di lanciare, nella speranza di bissare il successo del suo singolo di debutto "Pem Pem", che ha raggiunto più di 70 milioni di visualizzazioni su YouTube, è stata una delle hit dell’estate 2018. Ci riuscirà?