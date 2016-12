1 di 13 Facebook

E' morto il compositore Manuel De Sica

Christian De Sica ha postato sul suo profilo Facebook una foto del fratello, il compositore Manuel, in braccio al padre da bambino con un commento: "Mio fratello Manuel non c'è più, lo voglio ricordare così. Riposa in pace". Lo scatto in bianco e nero ritrae il fratello da bambino guancia a guancia con il padre entrambi, con un tenerissimo sorriso