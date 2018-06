Dorian invita ad essere se stessi nella vita e in amore con "E contro tutto"

Grande successo per lo Special Live Concert di Dorian. Il cantante ha presentato il nuovo singolo "E contro tutto" che in pochi gironi ha già ottenuto più di 100 mila visualizzazioni on line. Un canto liberatorio, un racconto-invito in musica ad essere se stessi nella vita ed in amore. Tra i protagonisti del videoclip troviamo Mercedesz Henger e Karina Cascella. Ad applaudire Dorian che ha presentato una serie di inediti e cover tra i più celebri pezzi della musica italiana tantissimi amici-celebrites tra cui lo stilista Antonio Riva, Le Donatella, Giulia Calcaterra, Margherita Zanatta, Matteo Osso, Mary Falconieri, Elena Morali, le gemelle Jessica e Lidia Vella, Deianira Marzano, Marco Bianca e Alex Pacifico.