DiCaprio, Pitt e Tarantino, un tuffo negli anni 60: le prime foto dal set di "Once Upon A Time in Hollywood"

Tuffo nei mitici anni Sessanta per Brad Pitt e Leonardo DiCaprio nei primi scatti diffusi dal set del nuovo film di Quentin Tarantino "Once Upon A Time in Hollywood". Duo stellare per questa nuova attesissima pellicola del grande regista, che ha ambientato la storia nel 1969, all'epoca dei delitti di Charles Manson. Look vintage per i due attori (DiCaprio in giacca di pelle marrone, Pitt in jeans), che sfrecciano per le vie di Los Angeles su un'auto gialla vintage. E c'è anche Tarantino, che in uno degli scatti si sporge al finestrino della macchina. DiCaprio interpreta Rick Dalton, ex star del piccolo schermo che vuole sfondare nel mondo del cinema, insieme alla sua controfigura Cliff Booth, interpretata da Brad Pitt.