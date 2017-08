Dal Senegal all Italia l infiorata dei richiedenti asilo per dire: Io faccio la mia parte

Cento metri quadri di infiorata per dire: “Io faccio la mia parte”. L’opera, realizzata da quindici richiedenti asilo in oltre diciassette ore di lavoro, è stata realizzata a Teramo, nella piazza centrale di Giulianova Lido, sotto la guida di tre maestre infioratrici di fama internazionale. L'iniziativa, giunta al terzo anno consecutivo, è organizzata dal circolo culturale giuliese “Colibrì” che nella città di Sindia, in Senegal, porta avanti progetti sociali, come la costruzione di pozzi d’acqua, la realizzazione di orti e colture tra cui il caffè e l'istituzione di una scuola dei mestieri, per permettere alle popolazioni autoctone di vivere dignitosamente nella propria terra, cercando di limitare così il fenomeno dell’emigrazione.