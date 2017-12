Da Scarlett Johansson a Chris Hemsworth, le star vestono i panni dei supereroi di "Avengers: Infinity War"

Dedicato a tutti i fan di Iron Man, la Vedova Nera, Black Panther e gli altri supereroi. Vanity Fair "regala" quattro cover da collezione con i protagonisti Marvel per festeggiare dieci anni di successi dello studio cinematografico e nell'attesa del primo trailer di "Avengers: Infinity War", dei fratelli Russo, che sarà rilasciato il 4 dicembre. A vestire i panni degli eroi più potenti della Terra Gwyneth Paltrow, Scarlett Johansson, Chris Pratt, Chris Hemsworth e molte altre star... Un vero e proprio omaggio ai Marvel Studiosi di Kevin Feige nelle bellissime foto di Jason Bell in cui le star hanno posato nei nuovi costumi e con i nuovi look e hairstyling dei supereroi, non solo di "Avengers: Infinity War", che negli Usa uscirà il 4 maggio 2018, ma anche del quarto film sui "Vendicatori" in uscita nel 2019 e ancora senza un titolo ufficiale.