Da Lady Gaga a Charlize Theron, sfilata di star per celebrare i 25 anni di Elle Women... con incidente sexy e seno a vista

Sfilata di bellissime l'altra sera al Four Seasons Hotel di Beverly Hills, in California per celebrare i 25 anni di Elle Women. Tantissime le star che hanno attraversato il tappeto rosso, da Lady Gaga che ha “duettato” in bellezza e sensualità con Charlize Theron, entrambe nominate Women 2018 dal Magazine americano. E poi Keira Knightley, Sarah Paulson, Mia Farrow e una prorompente Laverne Cox, noto personaggio televisivo, che ha catalizzato i flash con un incidente sexy, mostrando a tutti il capezzolo sgusciato fuori dal décolleté scollato.