Da emarginati a star di uno spettacolo: Drag Queens e Drag Kings di New York immortalati in 50 scatti

Le Drag Queen e i Drag Kings più famosi di New York, raccolti nel libro fotografico "Drags" di Gregory Kramer. Sono immagini rare che permettono di entrare in contatto con la New York che vive ai margini, quella che popola i locali notturni. Sono 50 scatti di alcuni dei più famosi volti della scena Drag della città, tutti ritratti come se dovessero apparire sulle copertine di riviste di moda. I costumi e il trucco sono stati scelti personalmente da ciascuno di loro, mentre l'autore ha deciso di usare il bianco e nero che risalta l'eleganza delle figure. Da emarginati a star di uno spettacolo.