Da Dickinson a Lauda, i vip con la passione del volo

Il frontman degli Iron Maiden è un pilota esperto: conduce lui l'aereo che porta in tour la sua band. Il 14 agosto ha fatto una sorpresa ai fan italiani della band heavy metal: è stato infatti il comandante del volo Olbia-Torino, tratto coperto da Meridiana. Chissà come avranno reagito i passeggeri all'annuncio: "This is captain Bruce Dickinson speaking...". Il cantante non è però il solo personaggio famoso ad amare particolarmente il volo.