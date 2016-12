1 di 10 Olycom

Olycom

Da Clint Eastwood ad Angelina Jolie, i delusi dalle nomination agli Oscar

Per l'Academy forse resterà per sempre la Rachel di "Friends". Un'attrice, brava ma leggera e non da Oscar. Jennifer Aniston è stata a lungo indicata come una delle favorite per il suo ruolo in "Cake", alla fine non è entrata nemmeno nella cinquina.