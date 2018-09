Cristiana Capotondi, pancino sospetto al Lido di Venezia

Dopo averla vista a Venezia 75 sul red carpet di "Roma", Cristiana Capotondi è arrivata al Lido per la presentazione di "One Ocean Film Unit", un progetto di sensibilizzazione creato da One Ocean Foundation che prevede una serie di cortometraggi sul tema dell'inquinamento del mare. L'attrice è protagonista in Laguna del primo ciak del regista Paolo Genovese in compagnia del celebre velista Paul Cayard. Se negli scorsi giorni alla Mostra del Cinema aveva indossato mise più ampie, la Capotondi ha creato curiosità anche per alcune nuove forme sospette che si intravedono dal suo odierno abito nero fasciante...