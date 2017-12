Consoli-Silvestri-Gazzè, l anno finisce con un poker di concerti-evento

Successo per i primi concerti all'Auditorium Musica per Roma per il trio composto da Carmen Consoli, Daniele Silvestri e Max Gazzè. Di cose in comune ne hanno tante, ma soprattutto li unisce una gran voglia di sperimentare, di calarsi nel repertorio dell'altro e di inventare insieme nuove chiavi di lettura, nuovi suoni per le canzoni. E dal palco arriva netta la sensazione di intesa, di reciproca fiducia, di inesauribile energia e divertimento, un'ondata che coinvolge il pubblico che affolla il prestigioso teatro romano. Si replica il 29 e il 30 dicembre.