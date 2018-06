Conchita Wurst, radicale cambio di look: diventa bionda

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Conchita Wurst, la celebre drag queen vincitrice all’Eurovision Song Contest 2014, ha deciso di fare un drastico cambio d'immagine, testimoniato da alcune immagini condivise su Instagram. La cantante austriaca ha tagliato i lunghi capelli e si è fatta bionda (compresa la barba). Come lei stessa rivela sui social, con questo look partecipa al Life Ball di Vienna, uno degli eventi benefici a sostegno della lotta all’AIDS più importanti del mondo. Recentemente Conchita, forzata dalla minaccia di un suo ex, aveva confessato: "Sono positiva allʼHIV da molti anni" .