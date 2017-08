Clint Eastwood è a Venezia dove ha iniziato le riprese del suo nuovo film, "The 15:17 to Paris: the true story of a terrorist, a train, and three American heroes". La pellicola racconta la vera storia dell'attentato sventato nel 2015 sul treno Bruxelles-Parigi da tre eroi per caso. Le riprese del nuovo lavoro dell'87enne premio Oscar si sposteranno tra la stazione ferroviaria di Santa Lucia e a San Marco.