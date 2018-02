Cinema, tv e amori vip: Ashton Kutcher compie 40 anni

Una carriera cominciata quando, molto giovane, si è buttato nel mondo della moda. Poi Ashton Kutcher, specie grazie alla serie tv "That '70s Show" del 1998, fa il suo ingresso nel mondo dello spettacolo. Tra i film in cui ha partecipato possiamo ricordare "Fatti, strafatti e strafighe" del 2000, "Oggi sposi... niente sesso" del 2003 e "Indovina chi" del 2005. Proprio il 2003 ha dato il via a "Punk'd" un programma tv trasmesso da MTV che ha avuto successo grazie agli scherzi fatti a personaggi famosi e di cui Ashton è stato produttore e conduttore. Nel 2005 si sposa con l'attrice Demi Moore, da cui divorzierà nel 2013. Il set di "That '70s Show" è stato invece galeotto nella sua storia d'amore con Mila Kunis, da cui poi sono nati Wyatt Isabelle e Dimitri Portwood.