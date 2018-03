Acqua e sapone, senza make up e senza extension. Christina Aguilera, 37 anni, è irriconoscibile sulla cover di Paper Magazine e così al naturale, sembra proprio una ragazzina. La cantante posa dietro l'obiettivo della fotografa Zoey Grossman per un servizio che ha come titolo "Transformation". E la trasformazione dell'artista, solitamente "mascherata" da trucchi esagerati e look stravaganti, è davvero incredibile!