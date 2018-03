Celine Dion, i 50 anni della diva del pop mondiale

Celine Dion compie 50 anni. Nata in Quebec il 30 marzo 1968, già a 12 anni scrive la prima canzone che la madre Therese fa incidere su un nastro e poi porta al manager musicale René Angélil, il quale diventerà suo marito nel 1994. Angelil punta tutto su Celine e le produce l'album "La Voie du bon dieu", primo discreto successo di una carriera che la renderà una delle cantanti pop più amate nel mondo. Tanto da ricevere nel 2004 la sua personale stella sulla "Walk of Fame" di Hollywood.



La Dion vincerà nel corso degli anni tantissimi premi per il suo talento: tra questi dodici "World Music Award", cinque "Grammy Award", sette "Billboard Music Award", sette "American Music Award", venti "Juno Award", quarantatre "Félix Award". Nel 2003 viene premiata per aver venduto oltre 50 milioni di album solo in Europa e nel 2016, per la vendita record di oltre 200 milioni di copie in tutto il mondo.



Due tappe fondamentali nella sua carriera artistica: "Beauty and the Beast", colonna sonora del film "La bella e la bestia" targato Disney nel 1991 e "My Heart Will Go On" del 1997, celebre canzone legata al film "Titanic".



Nel 2001 nasce il primo figlio, René-Charles e il 23 ottobre 2010 nascono i gemelli Nelson ed Eddy. Il 14 gennaio 2016 il doppio tremendo lutto: il marito muore a causa delle complicazioni di un tumore, contro cui lottava dal 1998 e due giorni dopo perde anche il fratello Daniel. Di recente ha dovuto annullare una serie di concerti a Las Vegas per una disfunzione auricolare per cui dovrà sottoporsi a un'operazione chirurgica.