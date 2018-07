Cardi B, la rapper dei record è diventata mamma

Cardi B (all'anagrafe Belcalis Almanzar) è diventata mamma. "Kulture Kiari Cephus, 10 luglio 2018. Non esiste sensazione migliore". Con queste parole a corredo di alcune foto postate su Instagram che la ritraggono completamente nuda prima del parto, la 25enne rapper americana ha annunciato la nascita della figlia, nata dall'amore con Kiari Kendrell Cephus, rapper meglio conosciuto come Offset. Seppur molto giovane, Cardi B vanta già importanti successi professionali: è in assoluto la prima rapper ad aver conquistato con due canzoni ("I Like it" e "Bodak Yellow") il primo posto della chart di Billboard. Il suo album "Invasion of Privacy" ha debuttato con più di 200mila copie vendute, è il disco di una donna con il maggior numero di streaming nella prima settimana di vendita e a maggio ha trionfato ai "Billboard Music Awards" come "Top Female Artist".