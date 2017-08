Cara Delevingne compie 25 anni, party per sole donne in Messico

Per festeggiare il traguardo dei 25 anni, la top model e attrice Cara Delevingne ha "imbarcato" le sue venti più care amiche su un aereo diretto in Messico. Ad attenderle un weekend all'insegna del lusso e dell'avventura: trekking, escursioni nella foreste, gite in kayak e un party che durerà fino all'alba. Per l'evento Cara non ha badato a spese, 110mila euro in tutto, che per lei sono solo briciole. Recentemente si è infatti aggiudicata il titolo di top anglosassone più pagata al mondo, strappando lo scettro all'(ex) regina delle passerelle Kate Moss.