Cannes 2018: Penelope Cruz e Javier Bardem, l amore tra realtà e finzione

Coppia nella vita, ex amanti che si reincontrano in "Everybody Knows - Todos lo saben" dell'iraniano Asghar Farhadi, film di apertura del Festival di Cannes 2018. Penelope Cruz e Javier Bardem, sono tra le poche di star di questa 71esima edizione della kermesse, più attenta ai temi che non al gossip, dopo lo scandalo molestie legato ad Harvey Weinstein. "Ho davvero ammirato come Penelope e Javier abbiano mantenuto separati la finzione e la realtà, la vita e il lavoro", rivela Farhadi. "Ho una vita e poi ho il mio lavoro, e questo mi permette di saltare molte volte al giorno dalla realtà alla finzione. Amo questa bellissima danza avanti e indietro da entrambe le dimensioni", ha raccontato la Cruz. "Il fatto che ci conosciamo e ci fidiamo l'un l'altro ci aiuta". Cruz e Bardem hanno recitato in altri film insieme, tra cui il recente 'Loving Pablo' del regista spagnolo Fernando Leon de Aranoa ma l'attrice ha messo in guardia i fan. "Non è qualcosa che intendiamo fare ogni due anni, accadrà una volta ogni tanto se sentiremo che è giusto".