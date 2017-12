Britney Spears, stacco di coscia e... che broncio!

Gambe al vento per Britney Spears, che durante la partita di basket Lakers contro Warriors ha sfoggiato a bordo campo uno stacco di coscia invidiabile. Se il fisico è al top non si può dire lo stesso dell'umore. Fronte corrucciata e broncio sul viso per Britney, che pare proprio non godersi il match nonostante i posti in primissima fila. Nemmeno il tifo dei figli e le coccole del fidanzato Sam, che l'abbraccia amorevole, riescono a farle tornare il sorriso... la testa della popstar è proprio da un'altra parte.