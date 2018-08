Dopo gli show americani, Britney Spears è impegnata per tutto il mese di agosto nella parte europea del suo "Piece Of Me Tour 20182, partita con il concerto del Brighton Pride Festival. La pop star ha condiviso una foto sul suo profilo Instagram, scattata nel suo camerino. Eccola mostrare uno degli abiti di scena che preferisce indossare sul palco: décolleté in bella vista e anima bondage.