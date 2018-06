Britney Spears, fisico da pin-up e ben due uomini a torso nudo al suo fianco!

Mentre in Rete il rumor sull'imminente uscita di un nuovo singolo dal titolo "Apple Pie", anticipazione di un nuovo album, si fa sempre più strada, Britney Spears posa in corsetto di raso bianco e slip neri tempestati di cristalli accanto a due "ragazzoni" a petto nudo, ballerini nel suo spettacolo a Las Vegas "Piece of Me". Per molti si tratta di scatti legati ad un video per il nuovo disco, ma non c'è per ora nessuna conferma. La sexy popstar, 36 anni, appare in forma sempre più smagliante. Merito del giovane fidanzato il modello e personal trainer iraniano Sam Asghari, 25 anni, più piccolo di lei di 11, con cui si allena regolarmente come mostrano gli scatti social in cui di due sfoggiano i loro corpi scolpiti durante sessioni di sensuali allenamenti di coppia.