Beyoncé e Jay-Z per la prima volta insieme in Italia nell On The Run II tour

L'account Instagram di Beyoncé lo ha reso ufficiale: la cantante americana e Jay-Z torneranno sul palco insieme, ma soprattutto si esibiranno per la prima volta in coppia in Italia. Il nuovo tour mondiale, "On The Run II", prevede una serie di appuntamenti live che include due tappe italiane: il 6 luglio allo Stadio San Siro di Milano e l’8 luglio allo Stadio Olimpico di Roma. Il nuovo tour sarà il secondo di una delle coppie più amate nel mondo della musica. Nel 2014, infatti, i due artisti sono stati protagonisti dell'"On The Run Tour", venti concerti in giro per gli Stati Uniti più due date in Europa, allo Stade de France di Parigi. Per Jay-Z si tratterà dell'esordio assoluto davanti al pubblico italiano, Beyoncé torna dopo la data del 2016, quando fu protagonista proprio a San Siro con il "Formation World Tour".