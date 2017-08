Beyoncé, dopo nemmeno due mesi dal parto: pancia piatta e forma perfetta

Dov'è il trucco? Verrebbe da chiederselo, guardando gli scatti che Beyoncé ha pubblicato sul suo sito ufficiale, in cui indossa un paio di shorts cortissimi, mostrando le sue gambe toniche e una maglietta che lascia scoperta la pancia. E che pancia!!! Piattissima e levigata... Eppure nemmeno due mesi fa la popstar aveva in grembo nientemeno che due gemelli! Miracoli dello star system! Ha suscitato invece qualche polemica tra i fan un'altra foto, postata sul suo profilo instagram, in cui la cantante sorseggia un calice di vino..."Non allattare i gemelli però, se bevi vino..." commentano alcuni follower.