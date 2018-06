BET Awards 2018: trionfano Kendrick Lamar e Bruno Mars, Nicky Minaj è super sexy sul palco

Creati per celebrare la cultura afroamericana e le sue star, i BET Awards 2018 si sono tenuti al Microsoft Theater di Los Angeles, domenica 24 giugno. Tra i favoriti c'era l'ormai affermato re dell'hip hop Kendrick Lamar, affiancato da Dj Khaled, il quale alla fine delle danze si è portato a casa un solo premio ("Best Collaboration Award" per "Wild thoughts", con Rihanna e Bryson Tiller). A Kendrick invece due statuette ("Album of the Year" per "Damn" e "Best Male Hip Hop Artist Award"), con le quali mantiene la sua leadership nel panorama musicale internazionale. Altri vincitori sono stati Bruno Mars (Best Male R&B/Pop Artist Award), Beyoncé (Best Female R&B/Pop Artist Award) e altri artisti come Cardi B, i Migos e Drake. Non sono mancate le esibizioni osé di Nicky Minaj, i baci lesbo tra Amber Rose e Blac Chyna e i look bollenti di molte delle artiste che hanno sfilato sul sul red carpet