BET Awards 2017, le immagini della serata

Grande spettacolo ai BET Awards 2017, tenutisi a Los Angeles il 25 giugno: protagonisti della serata i maggiori artisti afroamericani nel campo della musica, sport e recitazione. Cinque premi per Beyoncé, tra cui l'"Album of the Year" per Lemonade. Sopra, in foto, l'esibizione di Bruno Mars, vincitore del premio "Best Male R'n'B/Pop Artist". Photo by Frank Micelotta/PictureGroup