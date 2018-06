Beatles, la prima chitarra elettrica di George Harrison finisce all asta

Occasione da non perdere per i collezionisti fan dei Beatles. La prima chitarra elettrica di George Harrison è all'asta, e si pensa potrebbe essere battuta a una cifra tra i 167mila e i 250mila euro. Si tratta di una chitarra tedesca, una Hofner Club 40, che Harrison ha usato quando i Beatles, ancora agli inizi, suonavano a Liverpool con il nome di Quarrymen. Dopo le prime esibizioni come band di skiffle, un genere musicale con influenze country e folk realizzato con strumenti acustici, la band decise di passare a un rock'n'roll elettrico, e John Lennon ed Harrison furono i primi a comprare chitarre elettriche, entrambi dello stesso modello.



Nel 1965 Harrison decise di mettere in palio il suo strumento in una gara tra gruppi emergenti e a vincere fu il gruppo tedesco The Faces. E proprio il cantante e chitarrista dei Faces, Frank Dostal, è stato il proprietario e custode della chitarra, fino al 2017. Alla sua morte, la vedova ha offerto lo strumento alla casa d'aste Julien's Auction. (FOTO©Juliens'Auction/IBERPRESS News)