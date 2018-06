Arnold Schwarzenegger torna in forma dopo l operazione

"Sono tornato" era stata la prima cosa che aveva detto Arnold Schwarzenegger dopo l'intervento a cuore aperto, autocitando la celebre battuta di "Terminator", "I'll be back" (Tornerò). Sono passati due mesi e l'attore ed ex Governatore della California ha iniziato a recuperare fisicamente. Dopo aver condiviso con i follower sui social il suo ritorno a casa, ha fatto lo stesso per le sue nuove sedute di training in palestra dove mostra che nulla lo può tenere lontano dai pesi. Inoltre è anche stato fotografato mentre va in bicicletta per le strade di Santa Monica sulla sua fat bike.