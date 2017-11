Arnold Schwarzenegger in bici in "Montenapo" a Milano, poi shopping da migliaia di euro in borse e cappelli

Shopping selvaggio e costoso in via Montenapoleone e giro in bicicletta nel Quadrilatero milanese per Arnold Schwarzenegger, che con la nuova compagna, la 43enne Heather Milligan si è concesso un giorno di vacanza nel capoluogo lombardo. Il 70enne ex Governatore della California, di ritorno dalla Germania, si voluto fermare in Italia, paese al quale è molto legato. Schwarzy è stato fotografato in alcuni negozi super griffati, mentre provava un cappello e mentre acquistava una borsetta dal costo di oltre 1.700 dollari!