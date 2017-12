Angelina Jolie premiata per il suo impegno sociale e intanto Brad Pitt compie 54 anni... da solo con il suo bulldog

Angelina Jolie è sempre più bella e impegnata e mentre lei firma autografi e fa selfie con i suoi fan per le strade di New York, dopo aver ricevuto il premio annuale dell’Unca, l’associazione dei corrispondenti presso le Nazioni Unite, per il suo impegno umanitario, Brad Pitt compie oggi 54 anni, da solo...e con il suo fedelissimo bulldog. Angelina, ospite di onore della serata in smoking dell'associazione al Cipriani Wall Street, a Manhattan, è apparsa elegantissima e affascinante. Sul palco per il suo discorso si è definita "cittadina del mondo e orgogliosa di essere americana". Ma ha anche detto: "Mi sento anche di avere un senso di responsabilità nei confronti di tutte le altre persone nel mondo che combattono per quelle libertà, di cui noi, per fortuna, godiamo da tempo”." Anche all'attore però non va poi così male. Pitt non sembra più così affaticato e stanco come lo scorso anno e su Facebook posta scatti in compagnia di fan e amici in cui appare sorridente e in perfetta forma. la vita salutare, che sembra aver scelto di condurre dall'inizio della difficile separazione dalla Jolie, sta avendo i suoi frutti.