Angelina Jolie, bionda e in costume d epoca: ma è proprio lei?

L'abito d'epoca in perfetto "victorian style" e i capllei biondi e raccolti sulla nuca. È un'Angelina Jolie quasi irriconoscibile quella che appare nella foto di gruppo postata su Instagram dall'attore David Oyelowo per celebrare la fine delle riprese di "Come Away", film prequel/crossover che riunirà due famosissimi racconti della nostra infanzia: Peter Pan ed Alice nel Paese delle Meraviglie e in uscita nel 2019. L'ex moglie di Brad Pitt affiancata da David Oyelowo interpreterà il ruolo della madre di Alice e Peter, nel film fratello e sorella. La regia è affidata a Brenda Chapman, che ha già diretto due famosi film, Ribelle - The Brave e Il principe d’Egitto.