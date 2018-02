Angelina Jolie, affascinante e bellissima interviene alla Nato contro la violenza sulle donne

Il suo impegno sociale e la sua innegabile bellezza vanno di pari passo. Angelina Jolie, inviato speciale dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, ha visitato la sede della Nato a Bruxelles e ha incontrato Jens Stoltenberg, segretario generale dell'Alleanza. Splendida e radiosa con un look total black, raffinato ed elegante, l'attrice ha parlato della violenza sulle donne puntando il dito contro le impunità per i crimini di violenza sessuale, anche e soprattutto in guerra.