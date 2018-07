Andrea Bocelli, ecco la sua villa di lusso a Forte dei Marmi

Una splendida villa a Forte dei Marmi (Lucca), con incantevole vista sul mare. Andrea Bocelli ha aperto le porte della sua lussuosa abitazione in Toscana al settimanale "Gente", che ha documentato la visita in questi scatti. Passata la paura per la recente irruzione di alcuni banditi che hanno forzato il cancello d'ingresso ma sono stati allontanati dalla sicurezza privata, il tenore ha mostrato il luogo in cui si rilassa, tra un viaggio ed un concerto in giro per il mondo, insieme alla moglie Veronica e alla figlia Virginia (ma è comunque vicino a Amos e Matteo, nati dalla relazione con la prima moglie, Erica Cenzatti). "E' un luogo riservato ai miei cari e ai miei amici" ha detto. "Ho sempre pensato che sia molto importante vivere vicino al mare", confessa. E per questo ha scelto questo posto come "oasi di pace". Prima era una vecchia pensione di fine Ottocento in disuso, ristrutturata in tre anni e dal 2001 diventata la sua dimora. Il palazzo, che si sviluppa su tre piani, ha dieci camere da letto, uno studio di registrazione e tre pianoforti in tutto, di cui uno anche in sala da pranzo. Di recente poi, il maestro ha acquistato il tratto di spiaggia su cui si affaccia la villa, divenuto un raffinato stabilimento balneare gestito proprio dalla moglie.