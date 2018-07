Andie MacDowell: ecco il suo primo nudo al cinema... a 59 anni

La gente l'ha amata ed è rimasta incantata da suo fascino pulito in successi degli anni 90 come "Green Card", "St. Elmo's Fire", "Ricomincio da capo" e "America Oggi". Andie MacDowell però non si era mai concessa scene di nudo. Lo ha fatto a 59 anni e, commentando la scelta, ha detto che "mostrarsi nuda non le ha fatto alcun effetto". Le scene in questione sono nel film "Love After Love", pellicola indipendente premiata al Tribeca Film Festival.