Amfar 2018, sul red carpet della solidarietà sfilata quasi a luci rosse...

Al Cipriani di New York, per il consueto Gala Vip dell'Amfar, organizzazione non governativa internazionale impegnata nella ricerca per la cura contro l'AIDS, top model, cantanti e attrici si sono messe in mostra: da Sienna Miller a Hailey Baldwin, la modella Elsa Hosk, e poi Heidi Klum, Sara Sampaio... I flash hanno immortalato scollature ardite e spacchi a luci rosse, come quello della cantante 23enne Halsey, che ha sfoggiato forse più del necessario...