La fine della relazione con The Weeknd e il presunto riavvicinamento all'ex storico Justin Bieber hanno fatto bene a Selena Gomez. Supersexy e in versione biondo platino, la popstar si è esibita sul palco degli American Music Awards con indosso solo una sottoveste bianca. Tra un passo e l'altro, però, la vestaglietta l'ha tradita e si è sollevata mostrando la biancheria intima... per la gioia degli spettatori seduti nelle prime file.