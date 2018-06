Adele, la sua incredibile festa di compleanno a tema "Titanic"

"La scorsa notte è stata la migliore notte della mia vita". Adele non ha usato troppi giri di parole per raccontare la sua incredibile festa per i trent'anni ("dirty 30", come l'ha definita su Instagram). La cantante ha documentato proprio sui social l'evento, uno stravagante party a tema "Titanic" al quale hanno partecipato amici e parenti stretti. In uno dei tre scatti in bianco e nero postati, che hanno raccolto oltre un milione e mezzo di "like", Adele si trova in cima a una scala di legno decorata proprio nella posizione in cui è Rose (Kate Winslet) prima di scendere per salutare Jack (Leonardo DiCaprio) nel film.