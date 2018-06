Adele, la regina del pop dell ultimo decennio compie 30 anni

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Buon compleanno Adele. Il fenomeno pop dell'ultimo decennio compie 30 anni. L'unica cantante, in tempi di crisi del disco fisico, capace di vendere ancora milioni di album (oltre 40 in dieci anni di carriera a cui si aggiungono gli oltre 50 milioni di singoli), come avvenuto nel caso dei suoi tre lavori, "19", "21" e "25". A questi bisogna aggiungere una lista infinita di premi, dai 15 Grammy, al Golden Globe e l'Oscar vinti con "Skyfall", canzone colonna sonora dell'omonimo film della saga dell'agente 007 James Bond.