"Toruk - Il primo volo", il Cirque du Soleil si ispira ad "Avatar"

Ispirato al film campione d'incassi Avatar di James Cameron, il nuovo show del Cirque du Soleil intitolato "Toruk - Il primo volo" arriva a Milano dal 14 al 17 febbraio del 2019 al Mediolanum Forum. trasporterà il pubblico nel mondo di Pandora grazie ad una produzione spettacolare, in grado di trascinare gli spettatori in un’odissea attraverso un mondo nuovo di immaginazione, scoperta e possibilità. Utilizzando immagini e proiezioni all’avanguardia, creature animate e una messa in scena accompagnata da musiche cinematografiche incalzanti, il Cirque du Soleil associa il suo stile inconfondibile all’immaginario creato da James Cameron, ottenendo come risultato l’unione tra due visioni artistiche eccezionali in grado di catturare mente e cuore degli spettatori. Questa esperienza live a 360° porta la firma dei registi e innovatori nel campo delle tecniche multimediali Michel Lemieux e Victor Pilon. I biglietti per gli show di Milano saranno disponibili per l’acquisto a partire dalle ore 11 di venerdì 11 maggio 2018 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.