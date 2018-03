"Star Wars", stella sulla Walk of Fame per Luke Skywalker

Da una galassia lontana lontana alla Walk Of Fame di Hollywood Boulevard a Los Angeles. Mark Hamill, attore famoso per il suo ruolo di Luke Skywalker nella saga cinematografica di "Star Wars", ha ricevuto la famosa stella che lo consacra tra i grandi del cinema e dello spettacolo. A presenziare all'evento anche il regista George Lucas e Harrison Ford, compagno di Hamill sul set nel ruolo di Han Solo. Entrambi hanno approfittato della circostanza per ricordare Carrie Fisher, l'indimenticabile Principessa Leia, scomparsa nel 2016. Hamill, particolarmente euforico, si è fatto fotografare accanto alla sua stella nella posizione del loto, proprio come nel finale del film "Gli ultimi Jedi".