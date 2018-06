clicca per guardare tutte le foto della gallery

Nel 1978 Ermanno Olmi riusci a trasformare il dialetto in una lingua universale. Ne "L'albero degli zoccoli", che narra la vicenda di quattro famiglie di contadini, i protagonisti parlano tutti in dialetto bergamasco. Questo non impedì al film di diventare un caso internazionale, vincendo la Palma d'oro al 31.mo Festival di Cannes. E' stato inserito nell'elenco dei 100 film italiani da salvare.