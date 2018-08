"Grease", John Travolta e Olivia Newton-John insieme per i 40 anni del film

Sandy e Danny ancora insieme, 40 anni dopo. John Travolta e Olivia Newton-John si sono ritrovati, insiema al resto del cast di "Grease" per una serata di gala a Beverly Hill per celebrale il quarantennale della pellicola cult. Oltre ai due protagonisti c'erano il regista Randal Kleiser, Didi Conn (Frenchy) e Barry Pearl (Doody). Travolta e la Newton-John si sono prestati anche a qualche passo di danza tratto dalle leggendarie coreografie sulle note di "You're The One That I Want" e "Summer Nights".