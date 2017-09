"Goonies", il cast si riunisce per una rimpatriata

Cena tra amici per gli ex ragazzini dei "Goonnies" Clark "Mouth" Devereaux (Corey Feldman), Mikey (Sean Astin) e Richard "Data" Wang (Jonathan Ke Quan). I tre attori hanno immortalato la reunion sui social, riaccendendo le speranze per un sequel del celebre cult Anni Ottanta. Il progetto, dopo una prima spinta nel 2014, sembra essersi definitivamente arenato ma parte del cast continua a tenersi in contatto per organizzare rimpatriate e rispolverare ricordi.